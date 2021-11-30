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Sokak ortasındaki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
Sokak ortasındaki kavga kamerada

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 2 kişi, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sokak ortasında Kavga eden 2 kişi, çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Tarafları, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Güçlükle birbirinden uzaklaştırılan iki kişi, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. O anlar cep ise telefonu kamerasına yansıdı.


Sokak ortasındaki kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri

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