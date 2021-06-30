Sokak ortasındaki falçatalı intihar girişimini polis önledi

- Sokak ortasındaki falçatalı intiharı polis önledi Samsun'da borçlusuna kızıp sokak ortasında boynuna falçata dayayarak intihara kakışan şahıs ikna olmayınca polisin müdahalesiyle intihardan vazgeçirildi.

- Sokak ortasındaki falçatalı intiharı polis önledi

SAMSUN - Samsun'da borçlusuna kızıp sokak ortasında boynuna falçata dayayarak intihara kakışan şahıs ikna olmayınca polisin müdahalesiyle intihardan vazgeçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyatçılık yapan İ.T., evinin yakında ikamet eden S.T.'ye nakliyat işi yapıp parasının bir kısmını alamadığını iddia ederek bunalıma gidip sokak ortasında falçatayı kendi boynuna dayayarak intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda resmi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis İ.T.'yi sokak ortasında ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bir türlü ikna olmayan İ.T.'ye müdahale eden polis ekipleri taşkınlığını sürdüren şahsı biber gazı da sıkarak etkisiz hale getirip kelepçe taktı. Polis aracına götürülen İ.T. daha önceden ayağının kırık olduğunu ileri sürerek, "Ayağım kırık" diye bağırdı ve borçlusu S.T.'ye hitaben tehditlerde bulundu. Polis aracına bindirilen İ.T., İlyasköy Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay