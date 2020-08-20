Sokak ortasındaki cinayette 2 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli aranıyor (2)

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TOPRAĞA VERİLDİSamsun'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüsame Ünveren'in (24) cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsisinin ardından, yakınlarına teslim edildi.
20.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:59
TOPRAĞA VERİLDİ
Samsun'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hüsame Ünveren'in (24) cenazesi, Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsisinin ardından, yakınlarına teslim edildi. Ünveren, Fatih Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Teknepınar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hüseyin KALAY/SAMSUN,
Kaynak: DHA