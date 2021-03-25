Sokak ortasındaki cinayetle ilgili 5 kişiye adli kontrol
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Sokak ortasındaki cinayetle ilgili 5 kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak ortasındaki cinayetle ilgili 5 kişiye adli kontrol

Samsun'da sokak ortasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Samsun'da sokak ortasında 1 kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir barın önünde 5 ay önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tabancayla vurulan Yalçın Cerrah olay yerinde hayatını kaybetti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerinde giden polis, Yalçın Cerrah'ı yerde kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cerrah'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.A., R.G., E.Y., F.C.S. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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