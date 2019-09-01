01.09.2019 19:49

Sokak ortasındaki çifte infazın zanlısı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Çorlu'da geçtiğimiz gün yaşanan olayda boşanma aşamasında olduğu eşi ile eşinin birlikte yaşadığı kendisinin de asker arkadaşı olan kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldüren cinayet zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta yaşanan olayda Salih Durmuş ile Melike Baştürk'ü arkalarından yaklaşarak kurşun yağmuruna tutan, olaydan sonra kayıplara karışmasına karşın Yalova'daki evine girmek istediği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan cinayet zanlısı Nazım Baştürk sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Nazım Baştürk Çorlu'da ilk olarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından ise sağlık kontrolünden geçirilerek Çorlu Adliyesi'ne götürülmüştü.

Adliye binasına girişte gazetecilerin neden yaptın sorusuna da yanıt veren katil zanlısı Nazım Baştürk, "En yakın arkadaşımla beni aldattı, namusumu temizledim" demişti.

Çorlu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan Nazım Baştürk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA