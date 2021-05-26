SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

alacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü.

alacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü. Polis, kaçan Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı. İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredekilerin Müslüm Tater'e yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı