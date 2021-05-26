SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

alacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü.

alacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü. Polis, kaçan Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater arasında, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı. İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredekilerin Müslüm Tater'e yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı.

SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KOCASININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN KADININ OYUNUNU POLİS BOZDU
KOCASININ İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GASP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜREN KADININ OYUNUNU POLİS BOZDU
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
ESENLER'DE APARTMAN GİRİŞİNDE KÜÇÜK KIZA TACİZ İDDİASI
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Sevgilisinin pencereden attığı genç kadın, yaşadığı kabusu anlattı: Bu sevgi değil, şizofren hastalık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Demet Evgar Burcu Biricik
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Ali Palabıyık Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SOKAK ORTASINDAKİ 'BORÇ' KAVGASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 13:00:40. #1.13#

title