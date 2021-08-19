Sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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Sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Bahçelievler Mahallesi Libas Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., ile R.A., isimli şahıslar arasında sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden pompalı tüfeği alan R.A., iddiaya göre A.T.'nin üzerine ateş açtı. A.T., açılan ateşle bacağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren R.A., ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.T.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştiren R.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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