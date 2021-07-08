Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı

Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, yasa dışı bahis oynatan ile oynayanlar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, yasa dışı bahis oynatan ile oynayanlar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralılardan birine çevredekilerin müdahalesi ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yasa dışı bahis nedeniyle tartışma yaşandı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Y.G., F.G., F.K. ve M.G., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kasığına kurşun isabet eden M.G., kan kaybetmesi sonucu yere yığıldı. Yaralıyı sokak ortasında yerde kanlar içerisinde gören yakınları, sinir krizi geçirdi. Çevredekilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkararak, kanı durdurmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Olayın ardından çevrede araştırma yapan ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.

FOTOGRAFLI


Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Salih Uçan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:24:02. #1.15#

title