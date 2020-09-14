Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
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Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Sokak ortasında yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
14.09.2020 20:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:21

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Polis, görüntülerden tespit ettiği düğün sahibine 3 bin 190 TL para cezası kesti.

Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde önceki gün yasak olmasına rağmen sokak ortasında yapılan düğün kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evin önünde yapılan düğünde oyun havasıyla oynayan vatandaşlar dikkat çekiyor. Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri, düğün sahibini tespit ederek 3 bin 190 TL para cezası uyguladı. Ayrıca kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.


Kaynak: DHA

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