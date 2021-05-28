Sokak ortasında vuruldu
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Sokak ortasında vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında vuruldu Tabancayla vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı Adana'da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Sokak ortasında vuruldu

Tabancayla vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

ADANA - Adana'da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ayyıldız sokakta yaya olarak giderken yanına yaklaşın silahlı kişi ya da kişilerin saldırıya uğradı. Ayyıldız tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında vuruldu
Sokak ortasında vuruldu
Sokak ortasında vuruldu
Sokak ortasında vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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