Sokak ortasında vurulan kişi ağır yaralandı
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Sokak ortasında vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da bir kişi sokak ortasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Sokak ortasında vurulan kişi ağır yaralandı
03.08.2020 05:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 06:27

Adana'da bir kişi sokak ortasında tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Y. (30) sokakta durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Kasığından yaralanan Emrah Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Emrah Y. yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emrah Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

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