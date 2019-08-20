Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)

Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)

KOCASI ÖLDÜRMÜŞAğrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi.

20.08.2019 15:31
Sokak ortasında vurulan 1 çocuk annesi öldü (2)

KOCASI ÖLDÜRMÜŞ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kaldırımda yürürken, silahla başından vurulan Emine N.'yi, eşi Özkan N.'nin (28) öldürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Özkan N.'yi ilçede yakalayıp, gözaltına aldı. 
Emine N. ile eşi Özkan N. arasında, bir süredir anlaşmazlık olduğu öne sürüldü. Emine N.'nin yaklaşık 2 aydır Patnos'taki sığınma evinde kaldığı belirtildi. 


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et