Sokak ortasında uyuşturucu satışı yapan zanlılar suçüstü yakalandı

03.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:26

ANKARA (İHA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında uyuşturucu alışverişi yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.



Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 414 Cadde üzerinde iki şahsın birbirlerine bir şeyler alıp verdikleri ve şüpheli hareketler sergilemesi üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerini fark eden 2 zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Şüphelilerin peşine düşen polis, O.Ç. ve T. E. isimli şahısları kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 6 adet sarılı şekilde kubar esrar maddesi, 44 gram kubar esrar ve uyuşturucunun satışından elde edildiği anlaşılan 200 TL para ele geçirildi. O.Ç. isimli zanlının yapılan ev aramasında satışa hazır 74 sarılı adet kubar esrar maddesi ve paketlemede kullanılan tel zımba tespit edildi. Zanlılardan O.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken, T. E. isimli şüpheli serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA