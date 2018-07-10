Sokak Ortasında Cinsel Organını Gösteren Adam, Vatandaşlar Tarafından Darp Edildi
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan bir kişi vatandaşlar tarafından darp edildi.
Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan adam, vatandaşlar tarafından darp edildi. Teşhirde bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
CİNSEL ORGANINI ÇIKARIP TEŞHİRDE BULUNDU
Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasın cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu.
VATANDAŞLAR TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar adamı yakalayıp darp etti. Vatandaşlar, şahsı dövdükten sonra polise teslim etti. Polis şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR (5)
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yaz geldi karılar kızlar şu anda ulu orta dolanıyorlar bu iş ne olacak en sonunda cüne arkn gibi heeyt yeminimi bozdum lan deyip kılıncı çekecem zaten gözlerini dikip bana bakıyorlar eğer onlara bakmıyorsam moralleri bozuluyor yani gözterecek hava atacak şekle mi giriyor herneyse şekle girecek ya bu durumda bazı tipi kayıklar da bukadar malzeme ortada olmasına rağmen işi pişiremiyorlar halbuki biraz şekil ver birde sanki para sendeymiş gibi görün zaten çantada keklik yani kısaca rezillik diz boyCevap Yaz Yayından Kaldır
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Artik çalı arkasina ciş yapamaz olduk,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İğnede olur ogutucu makinasi var devasa icine ayican toprak dahi isgel etmesin zira mezarı dahi olmasin köpeklere yemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunları iğneyle öldürün üstüne kirec dökünCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Pislik,,, sağ sol etraf sapik doluCevap Yaz 2 Yayından Kaldır