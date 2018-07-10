Sokak Ortasında Cinsel Organını Gösteren Adam, Vatandaşlar Tarafından Darp Edildi

Adana'da sokak ortasında cinsel organını çıkartıp teşhirde bulunan adam, vatandaşlar tarafından darp edildi. Teşhirde bulunan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

CİNSEL ORGANINI ÇIKARIP TEŞHİRDE BULUNDU

Olay, Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi sokak ortasın cinsel organını çıkartıp teşhirde bulundu.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar adamı yakalayıp darp etti. Vatandaşlar, şahsı dövdükten sonra polise teslim etti. Polis şahsı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.