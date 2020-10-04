Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
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Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi

04.10.2020 08:56 | Son Güncelleme: 04.10.2020 09:09

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuk, tehlikeli olmasına rağmen yol ortasındaki refüje serdikleri bezin üzerinde çiğ köfte yoğurdu.

Gastronomi kenti Gaziantep'te bir grup çocuk, tehlikeli olmasına rağmen yol ortasındaki refüje serdikleri bezin üzerinde çiğ köfte yoğurdu.

Yöresel yemeklerinin yanı sıra kebabı ile meşhur Gaziantep'te vatandaşlar, serin ve yeşil buldukları her yerde yörenin lezzetlerini hem hazırlayıp hem de afiyetle yiyor. Yiyecek denilince marifetlerini sergilenmekten kaçınmayan çocuklar da aileleri gibi buldukları her fırsatta yöre lezzetlerini hazırlayıp, keyfini sürüyor. Gaziantep'in Hacıbaba Mahallesi Sudeposu önünden geçen yol üzerindeki refüje bez seren çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen çiğ köfte yoğurdu. Çocuklar, yanlarında getirdiği içecek, domates, salata ve lavaş ekmek ile birlikte hazırladıkları çiğ köfteyi afiyetle yedi. Çocukların refüjde çiğ köfte yoğurduğu o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - GAZİANTEP

Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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