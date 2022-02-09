Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Adana'da bir kişi tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir kişi tartıştığı kişiyi sokakta tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Olayın şüphelisi kaçmaya çalıştığı sırada suç aletiyle birlikte bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A.T ile F.A arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.A, belinden tabancayı çıkartarak M.A.T'yi bacağından vurdu. Şüpheli F.A daha sonra hızla kaçmaya başladı.

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan bekçiler silah sesi duyunca, olay yerine koşarak geldi. Ardından şüphelinin kaçtığı gören bekçiler, koşarak F.A'yı suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.

Yaralanan M.A.T ise sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Süleyman Cenk İdaye-İHA)

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

Sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurdu, kaçmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Seyhan, Adana, Silah, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title