ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
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ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurduADANA'da Ö.F.H., sokak ortasında kavga ettiği Ömer Baran'ı (23) tabancayla boynundan, sırtından ve bacağından vurarak ağır yaraladı.

Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

ADANA'da Ö.F.H., sokak ortasında kavga ettiği Ömer Baran'ı (23) tabancayla boynundan, sırtından ve bacağından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde 17102 Sokak'ta meydana geldi. Ö.F.H. ve Ömer Baran, iddiaya göre sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ö.F.H., belinden çıkarttığı tabanca ile ateş açtı. Boynundan, sırtından ve bacağından yaralanan Baran, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Baran, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Baran'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ö.F.H.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu
ADANA Sokak ortasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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