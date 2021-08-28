Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçaklayıp öldürdü

ESKİŞEHİR'de Atakan Ö. (23), sokak ortasında tartıştığı Uğur Bayır'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.

ESKİŞEHİR'de Atakan Ö. (23), sokak ortasında tartıştığı Uğur Bayır'ı (23) bıçaklayarak öldürdü.

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında bir iş yerinin önünde arkadaşları ile birlikte oturan Atakan Ö., yoldan geçen Uğur Bayır ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Atakan Ö. belinden çıkardığı bıçakla Bayır'ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Uğur Bayır'ı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis, olayın ardından kaçan Atakan Ö.'yü gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Atakan Ö. ifadesi için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı