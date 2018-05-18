Sokak Ortasında Tartıştığı, Karısını Taciz Eden Adam Tarafından Öldürüldü
Sultangazi'de bir kişi, karısını taciz eden yaşlı adamla sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Belindeki tabancaya sarılan tacizci, adamı göğsünden vurarak öldürdü.
Sultangazi'de bir kişi, eşini taciz eden kişi tarafından sokakta vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KARISINI TACİZ EDEN YAŞLI ADAMLA SOKAKTA KARŞILAŞTI
Olay, 22 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Umut Alyağız, eşini taciz ettiği belirtilen 50 yaşındaki A.D ile sokak ortasında karşılaştı.
TACİZCİ, ADAMI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ
Bu sırada belindeki silahına sarılan A.D., Alyağız'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. A.D. kaçarken Umut Alyağız hastaneye kaldırıldı. Ancak Alyağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAÇAN TACİZCİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Alyağız Adıyaman'da toprağa verildi. Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.D'şi dün Fatih'te yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Bahçelinin kader mahkumu bu adam.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Al sana kader mahkumu. Şimdi bu alxagi kader mahkumu diye adlandirarak af etmek kimin haddine. Taciz et adamı öldür sonra Devlet afftesin hiç bir devletin gücun kişinin böyle bir yetkisi böyle bir haddi olmamalı olamazz.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Bunları ceza evine köyün yemeğini verin ama katkı sağlasınlar ülkeye. Boşboş yatmasınlar orada. Taş ocağı. Tarım işlerinde çalıştırın bunları... kaçmaya çalıştıkları zaman vurun gitsin.Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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dayı o lavukta onu harcıyacaktı o onu harcadıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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neredesin bahçeliiiiiii...budamı sizden...bunada af getirin...ölenlerin laneti senin ve senin gibi düşünenlerin üzerine olsun..Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır