Sokak Ortasında Tartıştığı, Karısını Taciz Eden Adam Tarafından Öldürüldü

Sultangazi'de bir kişi, eşini taciz eden kişi tarafından sokakta vurularak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARISINI TACİZ EDEN YAŞLI ADAMLA SOKAKTA KARŞILAŞTI

Olay, 22 Nisan Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Umut Alyağız, eşini taciz ettiği belirtilen 50 yaşındaki A.D ile sokak ortasında karşılaştı.

TACİZCİ, ADAMI SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bu sırada belindeki silahına sarılan A.D., Alyağız'ı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. A.D. kaçarken Umut Alyağız hastaneye kaldırıldı. Ancak Alyağız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN TACİZCİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Alyağız Adıyaman'da toprağa verildi. Olay sonrası soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.D'şi dün Fatih'te yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.