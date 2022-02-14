Sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı: 1 yaralı - Haberler
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Sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı: 1 yaralı

Adıyaman'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir kişi, kimliği belirsiz bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Yenipınar Camii yakınlarında Z.S., isimli kişi henüz kimliği belirsiz bir şahsın sopalı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanan kişi için 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Yaralı Z.S., kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirip daha sonra kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sokak ortasında sopalı saldırıya uğradı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

112 Acil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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