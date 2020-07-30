Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı Adana'da genç kadın sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucundan kolundan yaralandı.

Adana'da genç kadın sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucundan kolundan yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli polise teslim oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Aysu Ü. sokakta yürüdüğü sırada ismi açıklanmayan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Genç kadın saldırıda tabanca ile kolundan vuruldu. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise bir araca binerek kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin genç kadını Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polis merkezine giderek teslim oldu. - ADANA

Kaynak: İHA