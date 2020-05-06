Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü
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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç, öldü
06.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:44

ADANA'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Ali Seyhan (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Seyhan, iddiaya göre sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden otomobil ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Seyhan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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