Sokak Ortasında Silahlı Saldırı (2)

SİLAHLI SALDIRGANLAR DERE KENARINDA YAKALANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İbrahim K.'yı silahla yaralayarak kayıplara karışan Murat Y. ve Önder Ç., İnegöl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla dere kenarında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganların üzerinden 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA