Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı Eskişehir'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki bir iş yerinin önünde oturan Kamil G. (36), kimliği henüz belirlemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. İş yeri önünde 5 el ateş eden şüpheli, Kamil G.'nin bacaklarına 3 mermi isabet ettirdi. Ardından kimliği belirsiz şüpheli firar etti.

Olaya tanıklık eden çevredekiler, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahale sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.

Polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı

Yaşanan silahlı saldırının akabinde olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Ekipler, firari şahsın kaçış güzergahını güvenlik kameraları ve şehir polis kameraları üzerinden araştırıp, olaya tanıklık eden kişilerin ifadelerini aldı.

Öte yandan polisin silahlı saldırıyı gerçekleştiren firari şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA