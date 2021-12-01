Son dakika haber! İki grup arasında silahlı çatışma kamerada

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - İki grup arasında Silahlı Çatışma kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 grup kimseye aldırış etmeden sokak silahla çatıştı. Çatışma anı an be an kaydedilirken, 3 kişi yaralandı.

ortasında arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle caddeye gelen bir grup ile caddede bulunan diğer grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma sırasında vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hasbi G. (65), Mesut E. ve o sırada cadde üzerinde bir ticari takside bulunan Gül A. yaralandı. Otomobiliyle gelen grup ise yine otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda cadde üzerinde 23 boş kovan bulundu. 6 merminin ise çevredeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çatışma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.