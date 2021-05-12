Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | 3. Sayfa

- Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

- Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı

ADANA - Adana'da, sokak ortasında kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir kişi tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Necmettin E., sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Uğradığı saldırı sonucu tabanca ile başından vurulan Necmettin E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Necmettin E.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralı Necmettin E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinden bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etme çalışmasına devam ediyor.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
İki kardeş, tartıştıkları komşularını kürekle darp edip silahla vurdu
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Evde tartıştığı karısını 15 yerinden bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi başından vurularak ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 22:47:46. #1.15#

title