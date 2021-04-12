Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"
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Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"

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Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: 'Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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