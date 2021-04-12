Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Sokak ortasında şiddete uğramış, Türkiye'nin gündemine oturmuştu... Avukatlarından açıklama: "Önümüzdeki celse karar duruşması olacaktır"
"Savcı kasten adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmasına devam edilmesini talep etti"
"Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı