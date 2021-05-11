Sokak ortasında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Sokak ortasında saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sokak ortasında bir şahsın saldırısına uğrayan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, sokak ortasında bir şahsın saldırısına uğrayan kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında yolda yürüyen Mehmet Ali Ç., isimli kişi kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Başına aldığı darbeler sonucu başından yaralanan Mehmet Ali Ç., için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri istenildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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