Sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
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Adana Yüregir, Adana, 3. Sayfa

Sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde henüz kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında yürüyen 2 kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenledi.

02.04.2020 23:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:00
Sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde henüz kimliği belirsiz bir kişi sokak ortasında yürüyen 2 kişiye pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırgan olay yerinden kaçarken 1'i ağır yaralı 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 986 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekte Abdülaziz T. ile Ali Şen A.'ya doğru defalarca ateş açtı. Olayı gerçekleştiren şahıs ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Abdülaziz T. kafasından yaralanırken Ali Şen A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada yaralılar yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavilerinin ardından Abdülaziz T., Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Ali Şen A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu. Başından yaralanan Abdülaziz T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta bulunan boş kartuşlardan delil çalışması yaptı. Kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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