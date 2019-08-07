07.08.2019 23:49

Sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçtı: 5 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiya göre aralarında husumet bulunan akrabaların karşılaşması sonucu silahlı kavga çıktı. Olayda 5 kişinin pompalı tüfekle vurularak hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Saim Çıkrıkçı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan 2 akraba grubu cadde üzerinde karşılaştı. İki grup, henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli otomobilden çıkarttığı pompalı tüfekle karşı gruba ateş açtı. Olayda, 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda hafif şekilde yaralandı. Şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Ambulansa alınan yaralılar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA