Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi
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Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürürken sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A.

Sokak ortasında öldürülen genç kız toprağa verildi
29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:58

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sabah işe gitmek için kız arkadaşıyla servise doğru yürürken sokak ortasında erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürülen Gülnur Kocabaş, Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 6 kişinin katıldığı cenaze merasimiyle toprağa verildi.

Şaphane ilçesi Aycacık köyü Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altında olduğu için sadece yakınlarının katılmasına izin verilen bir cenaze merasimi düzenlendi. Akşam saat 21.30'da düzenlenen cenaze merasimine öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş, ve 5 akrabası katıldı. Cenazede Gülnur Kocabaş'ın Annesi Keder Kocabaş, kızının arkasından gözyaşı döktü.

Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında, köy imamı Hakkı Dereli ve 6 kişinin katıldığı cenaze namazı sonrası, Gülnur Kocabaş köy mezarlığında toprağa verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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