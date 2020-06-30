Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi kamerada
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Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi kamerada

Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi kamerada Kahraman esnaflar, bankadan çıkan şahsın para dolu çantasını kapkaç yapan şüphelileri yakaladı Milyonluk kapkaç ve esnafın şüphelileri kovaladığı anlar kamerada Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar,...

30.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 22:30

Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi kamerada

Kahraman esnaflar, bankadan çıkan şahsın para dolu çantasını kapkaç yapan şüphelileri yakaladı

Milyonluk kapkaç ve esnafın şüphelileri kovaladığı anlar kamerada

İSTANBUL - Güngören'de bankadan para çeken bir kişiyi gözüne kestiren kapkaççılar, içinde yaklaşık 1 milyon lira olan çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar, olaya müdahale ederek şüphelileri kovalayıp yakaladı. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Güngören Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Caddede bulunan bankadan yaklaşık 1 milyona yakın parasını çekerek aracın ilerleyen bir kişi kapkaççıların saldırısına uğradı. Şahıs elinde para dolu çantayla aracına binmeye çalıştığı sırada bir kapkaççı çantayı alarak kendisini bekleyen araca bindi.

Kahraman esnaflar, milyonluk kapkaçı önledi

Kapkaççı para dolu çantayla araca binerken, mağdur şahıs ise şüpheliyi kovalayarak, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada mağdur şahsın yardım çığlığını duyan esnaflar sokağa çıkarak kapkaççılara müdahale etmeye çalıştı. Kapkaççılar araçla birlikte olay yerinde uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Kırmızı ışıkta minibüsün beklemesi kapkaççıları yakalattı

Kapkaççılar araçla kaçmaya çalışırken, esnaf ve mağdur şahıs aracın peşinden koştu. Bu sırada caddedeki kırmızı ışığın yanması sonucu bir minibüs beklemeye başladı. Minibüsün arkasına gelen kapkaççılar ilerleyemeyince çareyi araçtan inerek kaçmakta buldu. Araçtan inen kapkaççıları, esnaflar kısa sürede yakalayarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapkaççıları alarak polis merkezine götürdü.

"Ara sokakta yakaladık, çantayı teslim ettik"

Kapkaççıyı yakalayan esnaf Abdurrahman Özyiğit, o anları anlatarak, "İçeride oturuyordum, birisi hırsız var çantamı çaldılar diye bağırınca birden kapıya çıktı. bir baktım ki beyaz bir araba arkadaşın biri de kapıya yapışmış. Çantasını kurtarmaya çalışıyordu, araç gaza basınca çocuk yere yuvarlandı, elleri yaralandı. Diğer arkadaş hırsız var yolu durdurun diye bağırınca bende başladım koşmaya, ilerde bir minibüs durunca adamlar araçlarından indiler. İki kişi başka bir tarafa, iki kişi de aşağı doğru koştu. Kırmızı tişörtlü de para dolu çanta vardı, bizde arkasından koştuk. Sonunda aşağıda bir spor salonu var, orada ara sokakta yakaladık, çantayı teslim ettik. 1 milyon 300 bin dediler ama, biz çantayı kurtardık" dedi.

Kapkaç anı ve esnafın kovalaması kamerada

Güngören'de bankadan çıkan şahsın kapkaça maruz kaldığı ve esnafın olaya müdahale ettiği o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın para dolu çantayla aracına yaklaştığı sırada kapkaça uğradığı, kapkaç yapan şahsında koşarak araca bindiği ve kaçmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada da esnafın kovaladığı anlar görüntülerde yer alıyor.

Sokak ortasında milyonluk kapkaça esnaf müdahalesi kamerada

Kaynak: İHA

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