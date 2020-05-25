Sokak ortasında maskeli hırsızlık Gaziantep'te sokak ortasında ağzında maske ile otomobildeki dizüstü bilgisayarı çalan şahıs polise yakalandı.

Gaziantep'te sokak ortasında ağzında maske ile otomobildeki dizüstü bilgisayarı çalan şahıs polise yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Yapram Mahallesi'nde 12 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobilin camı kırılarak, içerisindeki dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın ardından Çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şahısların eşkalini belirledi. Gündüz vakti meydana gelen hırsızlık olayının yansıdığı güvenlik kameralarında şüpheli şahsın ağzında maske ile park halindeki aracın başına geldiği görüldü. Bir süre etrafa bakınan şahsın sert bir cisimle aracın camını kırarak içeride bulunan diz üstü bilgisayarı alıp kaçması da kameralara yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerinden şahısların eşkal ve kimliğini belirleyen ekipler, gerçekleştirdiği operasyon ile şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA