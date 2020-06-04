Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu Kağıthane'de sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan aranıyor.

Kağıthane'de sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan şahıs, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan aranıyor.

Olay sabah saat 04.00'da Kağıthane İlçesi Ortabayır Mahallesi Ortabayır Meydanda geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SKD plakalı otomobilden inen şahıs, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Boynundan kurşun alan kişi yere yığıldı.

Bu sırada kişinin indiği otomobilde ve çevrede bulunan araçlarda kurşun izlerine rastlandı. Silah seslerine uyanan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynundan yaralanan kişiyi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahısı arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

(Davut Has/İHA)

Kaynak: İHA