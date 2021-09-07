Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti

Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak rastgele ateş açtı.

Adıyaman'da bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesi'nde SGK İl Müdürlüğü arkasında kimliği belirsiz bir şahıs, eline aldığı pompalı av tüfeğiyle bir şahsı kovalayarak ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar park halindeki bir otomobile isabet etti. Silahla kovalandığı iddia edilen şahsın olay yerinden sekerek uzaklaştığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti
Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti
Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Samet Aybaba Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sokak ortasında kovalayıp silahla ateş etti, saçmalar otomobile isabet etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 21:58:32. #1.15#

title