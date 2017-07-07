Sokak ortasında korku dolu anlar yaşandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle kopan elektrik kablosu, korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Olay, Siverek - Viranşehir karayolu Ayvanat Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddialara göre, kavurucu sıcaklar nedeniyle aşırı tüketim sonucu genleşen elektrik telleri daha fazla dayanamadı. Sarkan teller koparak birbirine temas etmesi üzerine kısa devreden kaynaklanan kıvılcımlar etrafta korku dolu anlar yaşattı.

Yüksek gerilim hattından kopan telin yerde kıvılcımlar saçarak yanmaya devam etmesi olay yerindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın çıkma ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, şans eseri herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kopmanın yaşandığı alana gelen Dicle EDAŞ görevlileri, elektriklerin kesilmesini bekledi. Görevlilerinin olay yerine gelerek enerjiyi kesmesinin ardından patlamalar sona ererken kopan kabloların değiştirilmesi için çalışma başlatıldı.