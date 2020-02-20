Sokak ortasında kızlarına kavgasına tokatlı tepki
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Sokak ortasında kızlarına kavgasına tokatlı tepki

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde iki kızın kavgası sırasında bir vatandaş, kızlardan birine tokat atarak tepki gösterdi.

20.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:24
Sokak ortasında kızlarına kavgasına tokatlı tepki

Trabzon'un ilçesinde iki kızın kavgası sırasında bir vatandaş, kızlardan birine atarak tepki gösterdi.


Ortahisar ilçesi Uzunsokak mevkiinde dün meydana gelen olayda, iki kız tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı. O esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi. O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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