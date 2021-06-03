Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

- Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan koca yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis

SAMSUN - Samsun'da sokak ortasında eski eşinin çocuğunun gözleri önünde öldüresiye darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan koca yargılandığı mahkemece 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim Zarab tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile duruşmaya katıldı. Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yaptığım çok kötü bir şey. Yaptığından son derece pişmanım. Asla böyle bir şey olmasını istemezdim. Kendisinden özür dilerim. Beni aldattığını duyunca psikolojim bozuldu. Kendisinden özür dilerim. Affınıza sığınarak tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım" dedi.

Mahkeme İbrahim Zarab'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, cep telefonunu kırdığı için de 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis
Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis
Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis
Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 10 yıl, 'mala zarar...
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darbeden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar...
Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı
Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
Türkiye'den, Almanya'ya geyik kafatası getiren yolcuya para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hülya Avşar Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ortasında kızının gözleri önünde eski eşini darp eden kocaya 10 yıl 4 ay hapis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 17:13:06. #1.16#

title