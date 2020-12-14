Sokak ortasında kendisini karnından vurdu
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Sokak ortasında kendisini karnından vurdu

14.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:24
Sokak ortasında kendisini karnından vurdu

Kahramanmaraş'ta bir kişi silahla kendisini karnından vurarak yaraladı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi silahla kendisini karnından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ulu Cami Meydanında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen fabrika işçisi İbrahim A. (38), meydandaki Tarihi Taş Mescidi çevresinde silahla karnından kendisini vurarak yaralandı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Sokak ortasında kendisini karnından vurdu
Sokak ortasında kendisini karnından vurdu
Sokak ortasında kendisini karnından vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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