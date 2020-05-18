Sokak ortasında kendi boğazına bıçak dayadı
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Sokak ortasında kendi boğazına bıçak dayadı

Denizli'de bir şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istedi.

Sokak ortasında kendi boğazına bıçak dayadı
18.05.2020 21:52 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:52

Denizli'de bir şahıs sokak ortasında boğazına bıçak dayayarak kendisini öldürmek istedi. Saatler süren ikna çabalarının boşa çıkmasının ardından şahsın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis ekipleri üstüne atlayarak şahsı yakaladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesinde meydana geldi. M.F., isimli şahıs boğazına dayadığı bıçak ile çevredekilerin şaşkın bakışları altında bağırarak kendisine zarar vermeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen M.F.'nin bir arkadaşı ile birlikte polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştı. Ardından bölgeye çağrılan psikolog bu defa şahsı ikna çabasına girişti. Polis ve psikolog ne yaparsa yapsın şahsı ikna edemedi.

İkna çabalarına karşılık vermeyen M.F.'nin arkasına döndüğünde bir anlık dikkatsizliğinden yararlanan polis daha sonra şahsın üstüne atlayarak elindeki bıçağı almayı başardı. Ambulansa binmeyi reddeden şahıs sedyeye bağlanarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, şahsın polis ekipleri gelmeden önce kendisini göğüs bölgesinden ciddi sayılmayacak şekilde bıçakladığı da öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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