Sokak Ortasında Kavga Eden Ciciş Kardeşlerin, Telefon Yüzünden Tartıştığı Ortaya Çıktı

Yaz tatillerini İzmir Alaçatı'da geçiren ve sosyal medya hesaplarından da tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Cicişler, birlikte yemek yedikleri mekan çıkışı saç saça baş başa kavga etti. Konu hakkında TEVE 2'de yayınlanan 2. Sayfa'ya telefonla bağlanan Esra Ersoy, konunun önemsiz olduğunu ve bu görüntülerin işlerine engel olduğunu söyledi.

"TELEFONUNU VERMEYİNCE SAÇIMA YAPIŞTI"

Kız kardeşinin telefonunu izinsiz aldığı ive geri vermediği için kavga ettiklerini söyleyen Esra, sözlerine şöyle devam etti: Kardeşimin telefonunu izinsiz şekilde aldım mekandan çıkarken. Sebebi anlatmam uzun sürer telefonu vermemi istedi vermedim. Birkaç kez istedi vermedim o sırada sinirlenip saçıma yapıştı. Alaçatı sokakları taşlı olduğu içinde yere düştüm. Düşünce yerden sürükleniyormuşum gibi görünüyor. Bende inatçı olduğum için telefonu vermedim sonra insanlar geldi ayırmak için. Oda inat etti sonra biri gelip telefonu benden alıp verdi o arada da saçımı bıraktı.

"BU GÖRÜNTÜLER YÜZÜNDEN REKLAM YÜZÜ OLAMIYORUZ"

Görüntülerin ardından reklam iddiaları ortaya atıldığını söyleyen Esra, "Böyle reklam mı olur rezalet görüntüler. Böyle görüntüler yüzünden dünyaca ünlü markaların reklam yüzü olamıyoruz." dedi.