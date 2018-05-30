Sokak Ortasında Karısın Döven Saldırgan Koca Serbest Bırakıldı
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen koca, çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı.
İstanbul Kağıthane'de sokak ortasında karısını döverken çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı yiyen Mehmet T., çıkarıldığı savcılıkça serbest bırakıldı. 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından savcılığa getirilen Mehmet T.'nin 'Elimdeki rulo halindeki kağıtlarla vurdum' dediği öğrenildi.
VATANDAŞLARDAN MEYDAN DAYAĞI YEDİ
Sabah saatlerinde anlaşmalı boşanmak için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Nevin T. ve Mehmet T. evrak eksikliği nedeniyle davayı açamadı. Adliyeden ayrılan çift yolda gittiği sırada bir anda tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Mehmet T. eşi Nevin T'ye vurması üzerine sokaktaki vatandaşlardan meydan dayağı yemiş ve gözaltına alınmıştı.
SALDIRGAN KOCA SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILDI
Polis merkezinde ifadesi alınan Mehmet T., 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Burada sorgulanan Mehmet T. Savcılık tarafından serbest bırakıldı.
"ELİMDEKİ KAĞITLARLA VURDUM"
İstanbul Adliyesinde Savcılıkça sorgulanan Mehmet T., "Boşanma dilekçesi vermek için adliyeye gelmiştik, evrak eksikliğinden dolayı dilekçeyi veremedik. Yolda giderken beni tahrik etti, bende elimdeki kağıtlarla vurdum" dediği öğrenildi.
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kadın dövmek yerine göre iyidir ancak kırıp dökmeden olmalı iz bırakılmamalıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen de vatandaşı tahrik etmişsin, onlarda sana ellerinde kağıt olmadan vurmuş. Temiz iş çıkarmış vatandaşlar. Elleri dert görmesinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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vatandaşlar iyi yapmış gebertin böylelerini. birde kagıtla vurdum diyor ha kagıt ha elin ne fark eder sonuçta vurmuşsun. haa şaşmamak lazım serbest içeri alınsa şaşardık zaten.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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NE BEKLİYORDUNUZ KARAMANDA 45 ERKEK ÇOCUĞUNA TECAVÜZ EDİLDİĞİNDE EDEN BİR SÜRÜ CEZA ALDI KURUM KAPATILMADI BİLE GERÇİ O ÇOCUKLARIN AİLESİ BİLE ORTAYA ÇIKIP BİŞEY DEMEDİ MEMLEKETİN ADALETİ YERLERDECevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır