Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence

İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Barış - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence Sokak ortasında eski eşini dövdü, çevredekiler izlemekle yetindi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence

Sokak ortasında eski eşini dövdü, çevredekiler izlemekle yetindi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kişinin eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadına şiddet uygulandığı sırada çevredekilerin yürüyüp geçmesi ve bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de sırt dönerek görmezden gelmesi dikkat çekti.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aynıali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.Ö. ile eski eşi A.E. isimli kadın sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö., eski eşi A.E.'yi sokak ortasında yumruklamaya başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. daha fazla dayanamayarak yere düştü. Talihsiz kadının yere düşmesine aldırmayan O.Ö., vicdansızca kadını yerde tekmelemeye başladı. Uzun süre O.Ö.'nün darbelerine maruz kalan A.E. tüm çabalarına rağmen kendini kurtaramadı.

Çevredekiler izlemekle yetindi

Öte yandan balkondaki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği görüntülerde O.Ö.'nün, A.E.'yi tekme tokat dövdüğü sırada bazı vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp geçerken, bir iş yerinin önünde oturan iki kişinin de duyarsızca olaya sırtlarını dönmesi dikkat çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede O.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen O.Ö.'nün ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Barış

Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü, çevredekiler sadece izlemekle yetindi
Eski eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü, çevredekiler sadece izlemekle yetindi
Sevgilisini öldürüp 'Planlı değildi' dedi, cinayetten dakikalar önce 'Herkes yaptığının bedelini öder' paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Sevgilisini öldürüp "Planlı değildi" dedi, cinayetten dakikalar önce "Herkes yaptığının bedelini öder" paylaşımını yaptığı ortaya çıktı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
Tren vagonun üzerinde fotoğraf çekilmek isteyen 14 yaşındaki çocuk, elektrik akımına kapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Merih Demiral Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 09:29:45. #1.15#

title