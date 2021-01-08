Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)
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Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)

08.01.2021 21:52 | Son Güncelleme: 08.01.2021 21:56
Sokak ortasında iki köpeğe sopalı eziyet (2)

KEDİYİ KORUMAK İÇİN ŞİDDET UYGULAMIŞAntalya'da sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uygulayan kadının kimliği belirlendi.

KEDİYİ KORUMAK İÇİN ŞİDDET UYGULAMIŞ

Antalya'da sokak ortasında 2 köpeğe sopayla defalarca vurarak şiddet uygulayan kadının kimliği belirlendi. Polisin ifadesine başvurduğu şüpheli T.S., hayvansever olduğunu, kendisine ait 2 hayvanı gezdirmeye çıktığında köpeklerinin kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak için ve sonrasında köpeklerinin kedilere saldırmaya devam etmesini engellemek için böyle davrandığını söylediği öğrenildi. T.S. hakkında 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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