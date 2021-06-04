Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde darp eden şahsın yargılandığı mahkemece önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 'öldürme olayı teşebbüs aşamasında olduğu' gerekçesiyle cezasının 10 yıla indirildiği ortaya çıtı.

Samsun'da sokak ortasında eski eşini çocuğunun gözleri önünde darp eden şahsın yargılandığı mahkemece önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 'öldürme olayı teşebbüs aşamasında olduğu' gerekçesiyle cezasının 10 yıla indirildiği ortaya çıtı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın son duruşmasına Samsun Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran müdahil olarak katıldı. Emriye Meteoğlu sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini belirterek, "Halen dahi sağ kaşımda arıza söz konusu. Yemek yiyemiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

Emriye Meteoğlu'nun avukatı İslam Gezer, "Mütalaaya iştirak ediyoruz. Atılı suçun tüm unsurları oluşmuştur, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Son savunması yaparak kendini savunan sanık, "Yapmış olduğum suç kötü bir şey. Ben bundan son derece pişmanım. Özellikle çocuğumun gözleri önünde böyle bir gaflete düştüğüm için çok pişmanım. Kendisini öldürmek gibi bir düşüncem olmamıştır. Eylemin yaralama olarak değerlendirilmesini talep ediyorum. Çok pişmanım, affınıza sığınıyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme, İbrahim Z.'nin Emriye Meteoğlu'na yönelik sübuta eren "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 81/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değerine göre önce 'müebbet hapis' cezasına çarptırdı. Mahkeme, 'sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı' anlaşılmakla 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 35/2 maddesi uyarınca meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak takdiren müebbet hapis cezası yerine 10 yıl hapis cezasına indirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın suç işleme konusundaki eğilimi de göz önüne alınarak, cezanın adalet ölçüsüne ve hem suça hem de suçlunun kişiliğine uygunluğun sağlanabilmesi açısından cezada başkaca indirim uygulamadı. İbrahim Z., eski eşinin telefonunu kırdığı için de 'mala zarar vermek' suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan İbrahim Z.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Olay

Samsun'un Canik ilçesinde 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmişti. Olaydan sonra "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın son duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme sanığa "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay hapis cezası verdi. - SAMSUN

Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Savaşa gider gibi at sırtında sopalarla kavgaya koştular: 7 yaralı
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağına atmışlardı! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağına atmışlardı! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Acılı evlat, mahkemede her şeyi bir bir anlattı! Eşini öldüren koca, kılık değiştirip yangın merdiveninden kaçmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Seren Serengil
Spor Mert Günok Fatih Terim Abdullah Avcı Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak ortasında eski eşini darp eden şahsın önce müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 12:57:19. #1.14#

title