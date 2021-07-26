Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
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Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada

Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde G.Ö.'nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Konak ilçesinde G.Ö.'nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti. T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti. T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada
Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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