Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı
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Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı

Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. Genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. (18) isimli kişi, sokak ortasında dini nikahlı yaşadığı M.A.'yı (16) yüzünden ve boynundan bıçakladı. Hastaneye boynundaki bıçakla kaldırılan kadın, Edremit Devlet Hastanesindeki yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ndeki Kalp Damar Cerrahi bölümüne sevk edildi. Olay yerinden kaçan kişi ise çalışmalar neticesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de enişte, kayınçosu tarafından bıçaklandı

Öte yandan ilçeye bağlı Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhittin Yapı Kooperatifi'nde meydana gelen diğer bir olayda ise eşini dövdüğü iddia edilen enişte, kayınçosu tarafından sokak ortasında bıçaklandığı ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği yerdeki bir aracın lastik jantları ise kana bulandı. Olayla ilgili ise tahkikatının sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı
Sokak ortasında eşini bıçakla yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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