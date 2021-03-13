İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu
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İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

13.03.2021 08:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 08:18

Sokak ortasında erkek cesedi bulundu İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen bir erkek cesedi bulundu.

Sokak ortasında erkek cesedi bulundu İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İddiaya göre, bugün saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evinden çıkan bir vatandaş, Ali Fuat Cebesoy Mahallesi 9147 sokakta hareketsiz halde yatan birini gördü. Vatandaşın durumu bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu yere emniyet şeridi çekerken, yapılan üst aramasında herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri cesetin bulunduğu noktada inceleme yaptı. 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından, kimliği öğrenilemeyen kişinin kesin ölüm nedeni belirlenecek. Polis ekipleri ise ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu
İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu
İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu
İZMİR Sokak ortasında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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