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Antalya

Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi...

Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi unuttular Antalya'da bir grup vatandaş, korona virüsü vakalarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak...

30.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:44
Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi...

Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi unuttular

ANTALYA - Antalya'da bir grup vatandaş, korona virüsü vakalarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek vermek yerine araçlarından açtığı son ses müzikle sokak ortasında oynayarak destek verdi. Sosyal mesafelerini zaman zaman korumadığı gözlenen grubun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Korona virüs vakalarında canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı destek çağrısı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da devam ediyor. Her akşam saatler 21.00'ı gösterdiğinde vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verirken, dün akşam Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çekilen ilginç görüntü sosyal medyada paylaşıldı. Hurma Mahallesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, 10'a yakın vatandaş sağlık çalışanlarına destek vermek için minibüsten son ses müzik açtı, ardından oynamaya başladı. 'Erik dalı' müziği eşliğinde oynayan grubun, sosyal mesafe yakınlığını zaman zaman korumadığı gözlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılardan da " Yapmayın" uyarısı geldi.

Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi...

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