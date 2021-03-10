Sokak ortasında düğün yaptılar
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Sokak ortasında düğün yaptılar

10.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:39
Sokak ortasında düğün yaptılar

Zonguldak'ta roman vatandaşların davullu zurnalı düğünü vatandaşların ilgisini çekti.

Zonguldak'ta roman vatandaşların davullu zurnalı düğünü vatandaşların ilgisini çekti.

Zonguldak'ta korona virüs nedeniyle düğünlerin kısıtlamalı yapılmasından dolayı roman gelinle damat sokak ortasında ufak çaplı düğün yaptı. Gelinle damadın neşeli görüntüleri vatandaşlarında ilgisini çekti. Vatandaşlar ellerini cep telefonlarını alarak o anları cep telefonlarına kaydetti. Roman gelinle damat dakikalarca sokak ortasında oynayarak izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Ardından gelinle damat izleyenlerin şaşkın bakışları arasından ayrılarak nikah salonuna gitti. - ZONGULDAK

Sokak ortasında düğün yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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